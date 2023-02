Le suspect arrêté lundi au Palais fédéral placé en institution

Le Valaisan arrêté lundi devant le Palais fédéral à Berne a été placé dans une institution appropriée. Son comportement avait provoqué une importante opération de police et l'évacuation du Palais du Parlement.

Des examens médicaux ont été effectués sur la santé physique et psychique du suspect. Un médecin a ensuite ordonné son placement à des fins d'assistance, a indiqué jeudi le Ministère public de la Confédération (MPC) à Keystone-ATS. Cette autorité est compétente dans cette affaire car l'homme présentait des traces d'explosifs.

La décision se base sur les articles 426 et suivants du Code civil, précise le MPC. L'article 426 règle le placement d'une personne dans une institution appropriée 'lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière'.

Perquisition

Citée par le Nouvelliste, la mère du jeune homme assure qu'il n'y avait rien de malveillant dans le comportement de son fils. Celui-ci 'souffre d’une maladie psychique et suit un traitement. Il n’est pas méchant', a-t-elle dit.

Le MPC a ouvert une enquête pénale pour permettre de perquisitionner le domicile du jeune homme et interroger le suspect et ses proches. Le Ministère public de la Confédération n'a pas donné d'autres informations. Il souligne que le suspect bénéficie de la présomption d'innocence.

Le jeune Valaisan portait une veste de tenue de combat et un étui sans son arme. Il a voulu accéder au Palais fédéral par la terrasse. Un test rapide a fait apparaître des traces d'explosif sur lui, mais il ne portait pas lui-même d'explosif.

Evacuation critiquée

L'alarme a alors été déclenchée et la police cantonale bernoise, responsable de la sécurité autour du Palais fédéral, a été appelée. Celle-ci a bouclé les environs et inspecté à l'aide d'un robot démineur une voiture liée au suspect et garée sur la Place fédérale. Le véhicule s'est finalement avéré inoffensif.

Le Palais fédéral a été temporairement évacué. Cette opération a été critiquée par certains membres du Parlement. Les départements fédéraux concernés et la Chancellerie fédérale ont toutefois estimé que l'évacuation avait été effectuée conformément aux règles. Les services du Parlement ont indiqué qu'une évaluation serait effectuée et que des améliorations seront introduites si nécessaire.

