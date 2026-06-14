Le sort de l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions » en suspens
Le sort de l'initiative 'Pas de Suisse à 10 milions' n'est pas encore tranché. La tendance ...
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Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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