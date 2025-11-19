Le sénateur Pirmin Bischof, malade, renonce à la session d'hiver

Le sénateur Pirmin Bischof, malade, renonce à la session d'hiver

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Le conseiller aux Etats alémanique Pirmin Bischof (Centre/SO) ne participera pas à la session d'hiver pour des raisons de santé. Il est atteint d'une grave infection gastro-intestinale, indique le groupe parlementaire du Centre mercredi dans un communiqué.

M. Bischof se trouve actuellement à l'hôpital et s'est fait excuser à titre préventif pour l'ensemble de la session, précise le groupe parlementaire. La présidence du groupe, normalement assurée par le Soleurois de 66 ans, sera temporairement assumée par sa vice-présidente Brigitte Häberli-Koller (TG).

