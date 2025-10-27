Le secteur de la santé économisera 300 millions de francs par an

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a confirmé lundi la volonté d'économiser ...
Le secteur de la santé économisera 300 millions de francs par an

Le secteur de la santé économisera 300 millions de francs par an

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a confirmé lundi la volonté d'économiser 300 millions de francs par an dans les coûts de la santé. Une réduction des traitements médicaux superflus ou des frais administratifs des assureurs est notamment prévue.

La troisième table ronde sur la maîtrise des coûts s'est tenue à Berne, réunissant des représentants des cantons, du corps médical (FMH), des hôpitaux (H+), des assureurs-maladie (prio.swiss), de l'industrie pharmaceutique (scienceindustries) ou encore des organisations de patients.

La ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider a exprimé sa 'satisfaction'. Tous les acteurs ont élaboré volontairement les 38 mesures présentées dans 12 domaines, pour un montant estimé à au moins 303 millions de francs par an dès 2026, soit environ 1% des primes. La qualité des soins doit toujours être garantie.

Et de citer par exemple la réduction de 2% des frais administratifs des assureurs maladie (une économie de 40 millions est attendue), la prescription initiale de principes actifs par les médecins afin de promouvoir la délivrance de génériques, ou une promotion accrue de l'initiative 'smarter medicine' par les hôpitaux et le corps médical. Cette initiative vise à réduire les traitements inappropriés et superflus.

/ATS
 

Actualités suivantes

Légère baisse du nombre des enfants et d'adolescents en surpoids

Légère baisse du nombre des enfants et d'adolescents en surpoids

Suisse    Actualisé le 27.10.2025 - 11:55

Accusés devant la justice pour la noyade d'un enfant à Bienne

Accusés devant la justice pour la noyade d'un enfant à Bienne

Suisse    Actualisé le 27.10.2025 - 09:49

La mortalité due aux AVC a chuté de moitié en Suisse en 20 ans

La mortalité due aux AVC a chuté de moitié en Suisse en 20 ans

Suisse    Actualisé le 27.10.2025 - 09:45

Attention à la recrudescence des cambriolages

Attention à la recrudescence des cambriolages

Suisse    Actualisé le 27.10.2025 - 09:23

Articles les plus lus

Sortie de route en état d'ébriété en Argovie: police pas dupe

Sortie de route en état d'ébriété en Argovie: police pas dupe

Suisse    Actualisé le 26.10.2025 - 16:27

Attention à la recrudescence des cambriolages

Attention à la recrudescence des cambriolages

Suisse    Actualisé le 27.10.2025 - 09:23

La mortalité due aux AVC a chuté de moitié en Suisse en 20 ans

La mortalité due aux AVC a chuté de moitié en Suisse en 20 ans

Suisse    Actualisé le 27.10.2025 - 09:45

Accusés devant la justice pour la noyade d'un enfant à Bienne

Accusés devant la justice pour la noyade d'un enfant à Bienne

Suisse    Actualisé le 27.10.2025 - 09:49

Le jardin, une ressource pour aider les animaux à passer l'hiver

Le jardin, une ressource pour aider les animaux à passer l'hiver

Suisse    Actualisé le 26.10.2025 - 11:45

Sortie de route en état d'ébriété en Argovie: police pas dupe

Sortie de route en état d'ébriété en Argovie: police pas dupe

Suisse    Actualisé le 26.10.2025 - 16:27

Attention à la recrudescence des cambriolages

Attention à la recrudescence des cambriolages

Suisse    Actualisé le 27.10.2025 - 09:23

La mortalité due aux AVC a chuté de moitié en Suisse en 20 ans

La mortalité due aux AVC a chuté de moitié en Suisse en 20 ans

Suisse    Actualisé le 27.10.2025 - 09:45