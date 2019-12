Le satellite suisse CHEOPS placé avec succès sur orbite

Le télescope spatial suisse CHEOPS a été placé en orbite comme prévu mercredi vers 12h20. Soit deux heures et 25 minutes environ après le lancement de la fusée Soyouz de Kourou, en Guyane française.

Les deux manoeuvres requises se sont déroulées sans anicroche, selon des images et animations retransmises en direct par Arianespace. La séparation du lanceur a été accueillie par des applaudissements nourris de l'équipe CHEOPS à Kourou.

Interrogé par Keystone-ATS, le Prix Nobel de physique 2019 Didier Queloz, présent sur place, s'est montré ravi du succès de l'opération. Des premiers tests doivent suivre pour voir si le satellite réagit.

Ce n'est qu'à ce moment-là que les responsables de la mission pourront pousser un ouf de soulagement. Suivra une phase de tests de plusieurs mois.

CHEOPS (abréviation de CHaracterising ExOPlanet Satellite) est un projet de l’ESA et de la Suisse. Ses objectifs consistent à étudier les exoplanètes en observant les étoiles autour desquelles elles orbitent.

Le satellite d'observation italien Cosmo-Skymed, charge principale, avait déjà été largué après 22 minutes et 43 secondes. Les nanosatellites français Angels et Eyesat, et autrichien Ops-Sat doivent encore être placés en orbite vers 14h15.

/ATS