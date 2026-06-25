Le record de température pour le mois de juin en Suisse a été battu

Le record de température jamais enregistré en juin en Suisse a été battu. A Bâle-Binningen ...
Le record de température pour le mois de juin en Suisse a été battu

Le record de température pour le mois de juin en Suisse a été battu

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Un record de chaleur vieux de près de 80 ans est battu. Jeudi, peu avant 15h00, les températures ont dépassé les 37 degrés dans pas moins de quatre stations de mesure. Il s'agit de la température la plus élevée jamais enregistrée en Suisse au mois de juin.

C'est à la station de mesure de Buchs-Aarau que les températures ont atteint leur maximum vers 14h40, avec 37,2 degrés. A Beznau (AG), elles s'élevaient à 37,1 degrés, et à Würenlingen (AG) ainsi qu'à Bâle-Binningen, à 37 degrés.

Selon l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse), le record précédent pour le mois de juin datait de 1947. A l'époque, 36,9 degrés avaient été enregistrés à Bâle-Binningen.

Les journées de canicule se succèdent sans interruption depuis la mi-juin. MétéoSuisse prévoit que la vague de chaleur durera jusqu'à lundi prochain. Le niveau d'alerte canicule le plus élevé est en vigueur dans une grande partie de la Suisse.

/ATS
 

Actualités suivantes

La sécurité de la Suisse s'est encore dégradée, selon le SRC

La sécurité de la Suisse s'est encore dégradée, selon le SRC

Suisse    Actualisé le 25.06.2026 - 14:07

Le Conseil fédéral en excursion dans le canton de Vaud

Le Conseil fédéral en excursion dans le canton de Vaud

Suisse    Actualisé le 25.06.2026 - 11:58

Berne mobilise la Chaîne suisse de sauvetage pour le Venezuela

Berne mobilise la Chaîne suisse de sauvetage pour le Venezuela

Suisse    Actualisé le 25.06.2026 - 12:56

Interruption du travail en extérieur dès 13h00 à Genève

Interruption du travail en extérieur dès 13h00 à Genève

Suisse    Actualisé le 25.06.2026 - 13:19

Articles les plus lus

Le Conseil fédéral en excursion dans le canton de Vaud

Le Conseil fédéral en excursion dans le canton de Vaud

Suisse    Actualisé le 25.06.2026 - 11:58

Berne mobilise la Chaîne suisse de sauvetage pour le Venezuela

Berne mobilise la Chaîne suisse de sauvetage pour le Venezuela

Suisse    Actualisé le 25.06.2026 - 12:56

Interruption du travail en extérieur dès 13h00 à Genève

Interruption du travail en extérieur dès 13h00 à Genève

Suisse    Actualisé le 25.06.2026 - 13:19

Canicule: comment éviter les incendies de forêt

Canicule: comment éviter les incendies de forêt

Suisse    Actualisé le 25.06.2026 - 13:23

La moitié des votants en Suisse ont 60 ans ou plus

La moitié des votants en Suisse ont 60 ans ou plus

Suisse    Actualisé le 25.06.2026 - 05:30

Berne mobilise la Chaîne suisse de sauvetage pour le Venezuela

Berne mobilise la Chaîne suisse de sauvetage pour le Venezuela

Suisse    Actualisé le 25.06.2026 - 12:56

Interruption du travail en extérieur dès 13h00 à Genève

Interruption du travail en extérieur dès 13h00 à Genève

Suisse    Actualisé le 25.06.2026 - 13:19

Canicule: comment éviter les incendies de forêt

Canicule: comment éviter les incendies de forêt

Suisse    Actualisé le 25.06.2026 - 13:23

Deux nouvelles auditions, les 14 et 16 juillet prochains

Deux nouvelles auditions, les 14 et 16 juillet prochains

Suisse    Actualisé le 24.06.2026 - 17:10

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 24.06.2026 - 20:57

La moitié des votants en Suisse ont 60 ans ou plus

La moitié des votants en Suisse ont 60 ans ou plus

Suisse    Actualisé le 25.06.2026 - 05:30

Canicule: comment éviter les incendies de forêt

Canicule: comment éviter les incendies de forêt

Suisse    Actualisé le 25.06.2026 - 13:23