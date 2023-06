Le racisme pas assez abordé dans les manuels scolaires

Les manuels scolaires suisses pourraient faire mieux en matière de racisme. La normalité sociale qui y est représentée est plutôt homogène et 'blanche', avertit la Commisison fédérale contre le racisme (CFR). La thématique devrait être inscrite dans les plans d'étude.

La thématique du racisme ne figure ni dans le Plan d'études romand ni dans son pendant suisse alémanique (Lehrplan 21). Cela se reflète dans les manuels scolaires, qui ne proposent pas de définition exhaustive du racisme, constate la CFR, qui se base sur une étude.

Les manuels ne traitent pas de la dimension structurelle du racisme, qui contribue à hiérarchiser et à catégoriser les individus, indique la CFR dans un communiqué publié lundi. La représentation de la normalité sociale est plutôt homogène et 'blanche'. La diversité se cantonne aux pages explicitement dédiées à ce thème et manque de nuance dans sa présentation.

Les enseignants constatent aussi que les ouvrages ne sont pas appropriés et que leur formation est lacunaire dans le domaine, conclut la CFR.

/ATS