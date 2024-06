Le projet Soleva lance son tour de Suisse solaire

Soleva, un campervan 100 % auto-alimenté à l'énergie solaire, a pris la route ce samedi pour un tour de Suisse. Ce van innovant, équipé d’une des hautes technologies de panneaux solaires légers du CSEM, traversera plus de 100 communes.

Le véhicule prévoit des arrêts clés dans les villes de Lausanne, Zurich, Davos (GR), Lugano (TI) et Sion, a fait savoir cette semaine le Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM). L'objectif de l'équipe de Soleva vise à 'démontrer ses capacités et promouvoir la mobilité durable auprès d’un large public'.

Les panneaux solaires du CSEM du campervan, à l'origine un modèle diesel Peugeot J9 transformé datant de 1987, permettent d’alimenter tous les besoins du véhicule et de charger jusqu'à 150 kilomètres par jour. Son autonomie peut atteindre près de 250 kilomètres, grâce à ses batteries et son moteur, précise le communiqué.

Selon le CSEM, le projet, conduit par une équipe de jeunes ingénieurs suisses, 'marque une étape décisive dans l’adoption de la mobilité douce'. La transformation a permis une diminution de l’empreinte carbone du van de 80% par rapport aux véhicules traditionnels, tout en restant pratique, esthétique et bon marché.

/ATS