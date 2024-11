Le président tchèque satisfait par les discussions en Suisse

Le président de la République tchèque a achevé sa visite d'Etat de deux jours en Suisse par des discussions portant sur la sécurité et les relations entre les deux pays. Petr Pavel a salué les intérêts communs dans de 'nombreux domaines'.

M. Pavel a été reçu par le Conseil fédéral emmené par la présidente de la Confédération Viola Amherd sur la Place fédérale, indique le Département fédéral de la défense (DDPS) mercredi dans un communiqué. M. Pavel a été reçu avec les honneurs militaires.

Des entretiens ont ensuite eu lieu en compagnie des conseillers fédéraux Guy Parmelin (Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche), Ignazio Cassis (Département fédéral des affaires étrangères), Albert Rösti (Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication) et Beat Jans (Département fédéral de justice et police).

Les perspectives du continent européen ont également figuré au coeur des discussions.

/ATS