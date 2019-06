Le président italien Sergio Mattarella en visite au CERN

A Genève pour participer à la réunion de l'Organisation mondiale du travail, le président italien Sergio Mattarella a visité le CERN. Il a salué le rôle unificateur de la collaboration alors que la tendance est aux désaccords au niveau international.

'Au CERN, au coeur de l'Europe, depuis plus d'un demi-siècle, les intuitions sont mises à l'épreuve et prennent la forme de recherches et d'expériences qui affectent profondément le progrès scientifique et la technologie mondiale. L'Italie y a traditionnellement joué un rôle de premier plan avec dévouement, intelligence et passion, a déclaré Sergio Mattarella lundi, à la fin de la visite.

'Dans ce cadre stimulant, des scientifiques du monde entier coopèrent pour obtenir des résultats qui n'appartiennent pas à un seul chercheur, à un seul pays, à un bloc ou à un continent, mais plutôt à toute l'humanité', a-t-il relevé. Et de saluer les collaborations qui s'y déploient chaque jour de manière concrète.

