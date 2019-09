Le président indien Ram Nath Kovind en visite d'Etat

Le président indien Ram Nath Kovind est reçu vendredi par le Conseil fédéral pour une visite d'Etat. L'accord de libre-échange de l'Inde avec l'Association européenne de libre-échange (AELE), les droits de l'homme et la question du Cachemire seront notamment abordés.

Selon les Départements fédéraux des finances (DFF) et des affaires étrangères (DFAE), Ram Nath Kovind sera reçu l'après-midi à Berne avec les honneurs militaires. La vice-présidente du Conseil fédéral Simonetta Sommaruga et les conseillers fédéraux Guy Parmelin et Ignazio Cassis assisteront ensuite aux entretiens officiels.

Les discussions porteront sur l’accord de libre-échange que l’Association européenne de libre-échange (AELE) et l’Inde négocient depuis 2008. Il sera également question de la coopération indo-suisse en matière d’énergie et de transports. Les changements climatiques, la sécurité mondiale et les droits de l’homme ainsi que la question du Cachemire et la situation régionale de l’Inde figurent également à l'ordre du jour.

Amnesty International (AI) a récemment demandé au Conseil fédéral de mettre la dégradation de la situation des droits de l'homme et 'la traque aux opposants politiques' au Cachemire indien au sommet de l'agenda lors de la visite du président indien.

Le président de la Confédération Ueli Maurer et Ram Nath Kovind participeront en outre à un forum économique indo-suisse à Berne et un banquet officiel est prévu en soirée.

Longue amitié

Il s’agit de la troisième visite d’État d’un président indien en Suisse ces quinze dernières années. En 2017, Doris Leuthard, alors présidente de la Confédération, avait été reçue en Inde dans le cadre d’une visite présidentielle.

L'Inde et la Suisse ont célébré l'an dernier le 70e anniversaire du traité d'amitié indo-suisse. Les deux Etats entretiennent un dialogue politique régulier depuis 2005. L’Inde est le troisième partenaire commercial de la Suisse en Asie, et le premier en Asie du Sud.

/ATS