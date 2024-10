Le président du PVL plaide pour un rapprochement avec l'UE

L'assemblée des Vert'libéraux (PVL) samedi a été l'occasion de marquer les 20 ans de la première section cantonale du parti à Zurich. Pour son président Jürg Grossen, le PVL a toute sa raison d'être: il est le seul parti à soutenir à 100% un nouvel accord avec l'UE.

'Il est clair que nous voulons et devons avoir des relations stables à long terme avec nos voisins les plus proches', a déclaré le conseiller national bernois lors de l'assemblée des délégués à Rüschlikon (ZH). Il a reproché aux syndicats et à l'UDC leur position excessivement négative en matière de politique européenne.

Personne ne peut non plus passer à côté des Verts libéraux en matière de politique énergétique: 'Nous sommes ceux qui s'engagent à 100% pour le tournant énergétique - sans nouvelles centrales nucléaires'.

Lors de l'assemblée, les Vert'libéraux ont fêté le 20e anniversaire du parti cantonal zurichois. Au programme figure également les mots d'ordre concernant les deux projets sur le droit du bail, sur lesquels le peuple se prononcera le 24 novembre.

/ATS