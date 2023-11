Le premier ministre hongrois Viktor Orbán reçu à Berne

Le président de la Confédération Alain Berset et le conseiller fédéral Ignazio Cassis ont reçu mardi le premier ministre hongrois Viktor Orban pour une visite de courtoisie à Berne. Les discussions ont principalement porté sur les relations bilatérales avec l'UE.

Les délégations suisse et magyare ont notamment évoqué les objectifs de la Suisse en matière de politique européenne et la présidence hongroise de l'Union européenne au second semestre 2024, indique le Département fédéral de l'intérieur (DFI). La partie helvétique a réaffirmé son objectif de stabiliser et de développer la voie bilatérale avec l'UE.

Il a aussi été question de la coopération avec Budapest comme pays bénéficiaire du deuxième 'milliard de cohésion'. La priorité est donnée à la formation professionnelle, à la recherche et à l'innovation. Alain Berset a rappelé que la Suisse considère qu'il est essentiel d'associer à la mise en œuvre des programmes et projets un certain nombre acteurs, notamment la société civile.

Les entretiens ont aussi porté sur des thèmes d'actualité internationale tels que la situation au Proche-Orient et la guerre en Ukraine. La délégation suisse a souligné l'importance du droit international humanitaire ainsi que le rôle de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), que la Suisse considère comme une plateforme d'échange 'importante'.

Bonnes relations bilatérales

Les deux parties ont encore salué les bonnes relations bilatérales entre Berne et Budapest, qui trouvent notamment leur origine dans l'accueil de 12'000 réfugiés hongrois après le soulèvement de 1956. Elles ont aussi mentionné les relations commerciales, les 900 entreprises suisses actives en Hongrie y générant 29'000 emplois, souligne le communiqué.

Viktor Orban doit participer mercredi à un événement organisé par l'hebdomadaire Weltwoche à l'hôtel Dolder de Zurich. L'initiative de la rencontre avec le Conseil fédéral a été prise par le dirigeant hongrois lui-même.

Connu pour être un proche du président russe Vladimir Poutine, Viktor Orban est l'objet de critiques internationales, notamment depuis l'attaque russe contre l'Ukraine. La Hongrie soutient cependant formellement les sanctions prises contre Moscou. Mais la rencontre de M.Orban avec Vladimir Poutine il y a un mois à Pékin avait suscité de nouvelles inquiétudes.

/ATS