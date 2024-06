Le permafrost continue de dégeler en Suisse en de nombreux endroits

Le permafrost dans les Alpes suisses continue de dégeler en de nombreux endroits. Sur la plupart des sites entre 10 et 20 mètres de profondeur, les températures étaient légèrement plus chaudes en 2023 que l'année précédente.

Les années hydrologiques 2022 et 2023 ont été extrêmement chaudes en Suisse avec des températures de l’air 1,5 à 1,9°C supérieures à la moyenne, écrit jeudi l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT). L’année hydrologique 2023 (qui s’étend d’octobre 2022 à septembre 2023) a même été la plus chaude jamais mesurée depuis 1864.

Les hivers 2022 et 2023 ont quant à eux été marqués par une arrivée tardive de la neige, dont les hauteurs sont restées largement inférieures à la moyenne.

Des hivers peu enneigés atténuent les effets des étés chauds. Le fait qu'il y ait eu peu de neige a un effet positif sur le pergélisol: la couche de neige isolante a fait défaut en hiver, ce qui a permis à la surface du sol de se refroidir.

Les températures de surface n’atteignent les grandes profondeurs qu’après un délai de quelques mois et ce de manière atténuée. Ainsi, à 10 et 20 mètres de profondeur, la plupart des sites ont enregistré un léger réchauffement en 2023 par rapport à l’année précédente.

Cependant, sur certains sites le refroidissement hivernal a prévalu et a engendré des températures du pergélisol légèrement plus basses en 2023. C’est pourquoi le contenu en glace du pergélisol a augmenté ou diminué en fonction du site. Les mouvements des glaciers rocheux ont connu une légère décélération dans l'est et le centre de la Suisse et une légère accélération dans l’ouest.

De manière générale, toutes les mesures continuent d’indiquer des conditions chaudes dans le pergélisol des Alpes suisses. Le permafrost désigne un sol gelé en permanence qui couvre environ 5% de la surface du pays en Suisse. Lorsqu'il dégèle, le sol peut perdre de sa stabilité, ce qui peut entraîner des glissements de terrain, des éboulements ou des laves torrentielles.

