Le parlement zougois veut déclarer l'état d'urgence climatique

Le parlement zougois souhaite à son tour que le canton déclare l'état d'urgence climatique. Il a approuvé un postulat de la gauche et des Verts en ce sens. Le gouvernement cantonal doit désormais faire l'état des lieux, puis soumettre sa réponse au législatif.

'Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard', a affirmé une députée socialiste. Et d'ajouter: 'les petits pas peuvent changer le monde.'

L'UDC a répliqué en vain qu'il 'ne règne aucun état d'urgence' et que déclarer le contraire n'est qu'un 'effet de mode'. Le PLR n'a pas eu plus de succès en réclamant des mesures concrètes plutôt qu'une 'politique du symbole'.

Un député démocrate-chrétien a répondu que le symbole fait partie de la politique. Au final, le Grand Conseil a approuvé le postulat par 43 voix contre 34.

Motion approuvée à Zurich

L'état d'urgence climatique a déjà été déclaré dans les cantons de Vaud et de Bâle-Ville, ainsi qu'à Delémont et Olten (SO). Dans le canton de Zurich, le parlement a transmis deux postulats urgents au gouvernement dans ce même but.

En ville de Zurich, l'exécutif s'est prononcé contre une déclaration de l'état d'urgence climatique. Il préfère prendre des mesures concrètes et fixer un objectif contraignant de réduction des émissions de CO2. Mercredi soir, le législatif a approuvé une motion exigeant l'inscription dans la constitution communale d'une politique visant une suppression des émissions de CO2 d'ici à 2030.

Dans le reste du monde, 300 villes dont Londres, Los Angeles et Vancouver ont déclaré l'état d'urgence climatique. Au moins deux pays - le Royaume Uni et l'Irlande - en ont fait de même.

