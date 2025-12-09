Le parlement grison débloque 50 millions pour relocaliser Brienz

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Le parlement grison a débloqué un crédit de 50 millions de francs pour relocaliser le village de Brienz. Si le risque d'effondrement du plateau au-dessus du village a été levé, ce montant doit permettre de dédommager les habitants qui souhaitent un relogement définitif

Pour les députés grisons, tous partis confondus, il s'agit d'un geste de solidarité. Le crédit réclamé par le gouvernement et approuvé mardi vise à donner des perspectives d'avenir à la population de Brienz, évacuée depuis plus d'un an.

Les habitants concernés ont pu s'inscrire jusqu'à fin septembre pour un relogement préventif: la commune d'Albula a reçu 40 inscriptions, soit environ un tiers de la population du village. Les autorités n'en escomptaient pas autant.

Le coût de la relocalisation est estimé à 55,6 millions de francs. La Confédération devrait participer aux frais à hauteur d'environ 35%, une décision étant attendue à l'été 2026.

/ATS
 

