Le nouvel élu Vert Nicolas Walder a prêté serment

Photo: KEYSTONE/PIERRE ALBOUY

Le nouveau conseiller d'Etat genevois Nicolas Walder a prêté serment jeudi devant le Grand Conseil. Le Vert, qui entrera en fonction dès vendredi à la tête du Département du territoire, remplace le démissionnaire Antonio Hodgers.

'Je le promets', a déclaré Nicolas Walder. La prestation de serment s'est déroulée alors que les sifflets des manifestants de la fonction publique contre le projet de budget 2026 se faisaient entendre depuis la rue jusque dans la salle. La cérémonie s'est terminée par le chant du 'Cé qu'è lainô', l'hymne officiel du canton.

Nicolas Walder, 59 ans, a été élu dimanche 19 octobre au deuxième tour de l'élection complémentaire du Conseil d'Etat. En devançant l'UDC Lionel Dugerdil, le désormais ex-conseiller national a ainsi permis aux Vert-e-s de conserver leur siège à l'exécutif après la démission d'Antonio Hodgers à mi-mandat.

Le nouvel élu hérite du Département du territoire de son prédécesseur, mais sans la politique publique de l'énergie, qui sera attribuée à la centriste Delphine Bachmann. Cette réorganisation doit encore être formellement approuvée vendredi par le Conseil d'Etat. Le Grand Conseil devra ensuite se prononcer.

/ATS
 

