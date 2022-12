Le nouveau conseiller fédéral Rösti fêté à Kandersteg (BE)

Le nouveau conseiller fédéral élu Albert Rösti a été fêté jeudi dans son canton d'origine. A Kandersteg et Uetendorf (BE) le politicien UDC a visiblement apprécié le bain de foule et serré d'innombrables mains.

Les festivités ont commencé en début d'après-midi à Kandersteg, où Albert Rösti, 55 ans, a été accueilli par les autorités communales et la population. Parmi les nombreux invités se trouvait l'ancien conseiller fédéral Adolf Ogi, originaire lui aussi de Kandersteg.

'Tu as atteint ton objectif politique', a lancé M. Ogi à son camarade de parti lors de sa brève allocution sous le chapiteau. M. Rösti a pour sa part déclaré que voici 'une éternité', il avait lui-même participé à la réception à Kandersteg du conseiller fédéral Ogi nouvellement élu. 'Je n'aurais jamais pensé à l'époque que je serais un jour dans la même position', a-t-il ajouté.

Lorsque la société de musique locale a interprété la Marche bernoise, M. Rösti s'est joint joyeusement au tambour.

L'assemblée festive s'est ensuite rendue à Uetendorf, la commune de résidence du nouveau conseiller fédéral, à bord de la 'flèche bleue' du BLS. Les dragons bernois et la formation d'honneur du canton de Berne ont accompagné le cortège à travers le village situé à proximité de Thoune. La cérémonie officielle est prévue le soir dans la salle polyvalente.

De président communal à conseiller fédéral

Jusqu'à présent, Albert Rösti était également président de la commune d'Uetendorf. 'Cela a toujours été un plaisir et un honneur de pouvoir servir notre commune', a-t-il déclaré dans son allocution, selon le texte de son discours. Les expériences faites à Uetendorf 'me seront utiles dans ma nouvelle fonction'.

Le nouveau conseiller fédéral souhaite continuer à contribuer à faire bouger les choses de manière concrète, à élaborer des solutions sans oublier l'individu. 'Les passages à vide idéologiques sont un gaspillage de l'argent du contribuable', a-t-il dit. Il s'agit pour lui de 'faire avancer notre pays de manière objective et orientée vers les solutions'.

Parmi les invités à la cérémonie officielle on compte les conseillers fédéraux UDC Ueli Maurer et Guy Parmelin, la présidente du Conseil des Etats Brigitte Häberli-Koller (Le Centre) et la présidente du gouvernement bernois Christine Häsler (Les Vert-e-s).

/ATS