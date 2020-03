Le nombre des personnes contaminées continue d'augmenter

L'épidémie de coronavirus ne fléchit pas encore en Suisse, malgré les mesures drastiques prises depuis quelques jours. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) totalisait 3888 cas positifs jeudi à la mi-journée.

Ce nombre comprend 3428 cas confirmés et 450 cas encore en cours d’analyse après un premier résultat positif. Tous les cantons suisses et la principauté de Liechtenstein sont désormais concernés. Mercredi, l'OFSP avait fait état de 3028 cas positifs, dont 2772 confirmés. A l'heure actuelle, 33 personnes sont décédées en Suisse des suites de la maladie, selon les chiffres de l'OFSP.

Selon un décompte établi jeudi à la mi-journée par l'agence Keystone-ATS, le coronavirus a fait au moins 39 victimes en Suisse depuis le 5 mars. Il s'agit principalement de personnes âgées ou souffrant déjà d'autres maladies.

Tous les cantons suisses et le Liechtenstein sont désormais concernés. Les cantons les plus touchés sont le Tessin, avec 178,6 cas pour 100'000 habitants, Bâle-Ville (122,7) et Vaud (115).

Les adultes sont nettement plus souvent infectés que les enfants. La contamination concerne autant les femmes que les hommes, mais ces derniers sont plus souvent malades à partir de 60 ans. De 0 à 100 ans, aucun âge n'y échappe.

/ATS