Le nombre de donneurs d'organes a légèrement diminué en 2022

Le nombre de donneurs d'organes a légèrement reculé en 2022 en Suisse, passant de 166 à 164 personnes décédées. Selon Swisstransplant, 83 personnes sont mortes alors qu'elles figuraient sur la liste d'attente pour un organe compatible, soit 11 de plus qu'en 2021.

Le nombre de patients en attente d'un don d'organe a augmenté de huit personnes à la fin de l'année 2022, pour atteindre 1442 personnes, a indiqué Swisstransplant mercredi. Ce sont les patients ayant besoin d'un rein qui devaient patienter le plus longtemps, pour une durée moyenne de plus de deux ans et demi.

Le 15 mai 2022, le peuple suisse a approuvé le passage au système du consentement présumé au sens large. La date de ce changement n'est pas encore connue.

/ATS