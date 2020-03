Le nombre de cas de Covid-19 passe la barre des 300 en Suisse

Le coronavirus continue de se propager en Suisse. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) avait enregistré lundi à 12h00 31 cas supplémentaires confirmés en 24 heures, portant le nombre de personnes contaminées à 312. Vingt cantons sont touchés.

Soixante-deux autres cas sont encore en cours d'analyse au laboratoire de référence à Genève après un premier résultat positif à la maladie à coronavirus (Covid-19). L'épidémie a fait deux morts, une septuagénaire à Lausanne et un homme de 76 ans à Bâle-Campagne.

La tranche d’âge des cas testés positifs jusqu’ici va de 0 à 94 ans, la médiane étant de 47 ans (50% des cas sont plus jeunes et 50% sont plus âgés). 52% des cas concernent des hommes, 48% des femmes, précise l'OFSP.

/ATS