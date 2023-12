Le niveau du lac de Bienne va continuer de monter ce mercredi

Plusieurs rives du lac de Bienne étaient inondées mercredi matin, suite au franchissement vers 6h00 du niveau de crue de 430,35 mètres. Le niveau va continuer à monter dans les prochaines heures, laissant une 'situation tendue', avertissent les autorités.

Ces dernières ainsi que les services de secours ont actionné leurs plans d’urgence et ordonné la fermeture de plusieurs chemins proches des rives, a indiqué la Ville de Bienne. Un numéro d’appel pour la population est ouvert, alors que des sacs de sable peuvent être obtenus aux dépôts des sapeurs-pompiers à Nidau et Gléresse (BE).

Le niveau du lac a atteint 430,39 mètres à 7h00, soit 4 centimètres de plus que le niveau de crue. Celui de l’Aar est très élevé aussi, la rivière étant gonflée par les eaux de pluie et de fonte des neiges. A Nidau et Bienne, les chemins pédestres le long de l’ancienne Thièle et du canal de l’Aar Nidau-Büren ont été fermés.

Record en 2021

Des patrouilles sont présentes sur le terrain pour prévenir la population. Dans tous les cas, les autorités demandent 'instamment' à ne pas se rendre au bord des rivières et des torrents qui ont un débit accru. Le courant a tendance à saper la zone de rive, qui peut s’effondrer sous le poids des promeneurs.

Les propriétaires de bateaux sont pour leur part invités à adapter continuellement la longueur des amarres au niveau de l’eau, précise le communiqué. Selon le service de régulation du canton de Berne, le niveau des eaux va continuer à augmenter durant les prochaines heures.

Cependant, tempèrent les autorités, la situation n’est actuellement pas comparable à celle des crues de 1999, 2005, 2007 et 2021. Le niveau record pour le lac de Bienne s'élève à 430,94 mètres, un seuil enregistré il y a deux ans.

/ATS