Le niveau de danger canicule relevé à 4 dans l'est de la Suisse

Le niveau de danger canicule a été relevé de 3 à 4 dans plusieurs régions de Suisse orientale ...
Le niveau de danger canicule relevé à 4 dans l'est de la Suisse

Le niveau de danger canicule relevé à 4 dans l'est de la Suisse

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le niveau de danger canicule a été relevé de 3 à 4 dans plusieurs régions de Suisse orientale mardi. Lundi, l'Arc lémanique jusqu'à Orbe, le Valais central et la région des Trois-Lacs avaient déjà viré au rouge, selon la carte des dangers naturels de MétéoSuisse.

Le degré 4 correspond à un 'fort danger', selon MétéoSuisse. Concrètement, il s'agit d'une vague de chaleur où les températures dépassent les 27 degrés pendant au moins trois jours consécutifs, sans rafraichissement significatif la nuit. Durant cette période, il existe un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique.

A 11h50 mardi, il faisait déjà 32,7 degrés à Beznau (AG), la valeur la plus élevée en Suisse mesurée à cet instant. En Suisse romande, Evionnaz (VS) et Delémont (JU) arrivaient en tête avec 31,4 degrés, suivi de Bière (VD) avec 31,2.

/ATS
 

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