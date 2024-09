Le ministre de l'environnement Albert Rösti sera présent à la COP29

Le ministre de l'environnement Albert Rösti représentera la Suisse à la COP29, qui aura lieu du 11 au 22 novembre prochains à Bakou, en Azerbaïdjan. Le Conseil fédéral a fixé vendredi le mandat de la Suisse pour cette conférence internationale sur le climat.

Le conseiller fédéral Albert Rösti sera à la rencontre durant la deuxième semaine de la conférence, indique le gouvernement dans un communiqué. Les ministres de l’environnement mèneront les négociations finales au plus haut niveau politique.

La délégation suisse sera conduite par Felix Wertli, chef de la division Affaires internationales de l'Office fédéral de l'environnement. Elle sera également composée de trois représentants de la société civile issus des milieux de l'économie et de l'environnement.

Nouvel objectif de financement

L'accord de Paris engage les Etats à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement mondial à moins de 1,5 degrés. Les Etats sont tenus de prendre des mesures pour renforcer leur objectif de réduction et de rendre compte des progrès réalisés tous les cinq ans, rappelle le gouvernement.

L'accord inclut des mesures de soutien, comme le financement et le transfert de technologies en faveur des pays en développement, 'où le besoin est le plus important', note le Conseil fédéral. Les pays industrialisés s'engagent, jusqu'en 2025, à débloquer chaque année 100 milliards de dollars pour financer des mesures en ce sens.

Cet objectif a été atteint pour la première fois en 2022. La 29e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP29) doit permettre de fixer le nouvel objectif commun de financement pour la période postérieure à 2025.

Elle doit aussi permettre d'adopter les règles relatives au mécanisme de marché mondial, afin que les pays mettent en oeuvre des projets de protection climatique à l'étranger et puissent imputer les réductions d'émissions obtenues à leur propre objectif climatique. La rencontre vise encore à préparer les nouveaux objectifs climatiques à mettre en oeuvre par les pays d'ici 2035.

Les pays devront enfin déterminer sous quelle forme ils entérineront les recommandations de la COP précédente, à savoir le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique d'ici 2030 et l'abandon du charbon, du pétrole et du gaz d'ici 2050.

Consultation du Parlement

La Suisse s'engage pour renforcer les investissements et pour que tous les pays y participent dans la mesure de leurs possibilités, en particulier les pays prospères aux fortes émissions de gaz à effet de serre, avance le Conseil fédéral. Il convient également de mieux exploiter le potentiel de l'économie au regard des investissements dans le domaine climatique.

La Suisse entend également s'engager en faveur de l'efficacité des règles applicables à la mise en oeuvre du mécanisme de marché mondial. Le Conseil fédéral consultera le Parlement concernant ce mandat, qui recevra une approbation finale si les commissions compétentes n'émettent pas de réserves.

/ATS