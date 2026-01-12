Le management de Valérie Dittli critiqué

La ministre vaudoise Valérie Dittli est épinglée par un rapport du Grand Conseil. Celui-ci ...
Le management de Valérie Dittli critiqué

La ministre vaudoise Valérie Dittli est épinglée par un rapport du Grand Conseil. Celui-ci révèle 'des lacunes managériales, une défiance envers l'administration et des décisions insuffisamment assumées'.

Ces problèmes ont 'fragilisé le fonctionnement institutionnel et affecté le personnel', indique la délégation des commissions de surveillance, qui a mené l'enquête sur les problèmes au sein du Département des finances, autrefois en main de Valérie Dittli.

Cette délégation avait été instituée en mars pour obtenir des éclaircissements sur un autre rapport de l'expert indépendant Jean Studer. Ce dernier a, lui aussi, relevé plusieurs dysfonctionnements au sein du fisc vaudois.

La délégation mentionne encore une conseillère d'Etat 'insuffisamment préparée' pour assumer de telles tâches, des problèmes de communication ou des demandes 'inadéquates voire illégales.'

Le retrait des Finances à Valérie Dittli a permis 'de pallier certaines difficultés', mais ne garantit pas 'la stabilité'.

/ATS
 

