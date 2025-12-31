Le maire de Moutier salue l'aboutissement d'une formidable aventure

La Ville de Moutier a lancé mercredi les festivités pour célébrer son transfert à minuit dans ...
Le maire de Moutier salue l'aboutissement d'une formidable aventure

Le maire de Moutier salue l'aboutissement d'une formidable aventure

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Ville de Moutier a lancé mercredi les festivités pour célébrer son transfert à minuit dans le canton du Jura. Lors de la partie officielle, son maire Marcel Winistoerfer a souligné le caractère historique de cet événement.

'Un demi-siècle après la création du canton du Jura, Moutier va le rejoindre. La ville retrouve sa patrie naturelle', a déclaré Marcel Winistoerfer devant quelque 300 personnes rassemblées devant l'Hôtel de Ville. 'C'est une émotion intense et exceptionnelle qui nous est donnée de vivre'.

Pour le maire autonomiste de la cité prévôtoise, l'histoire du pays s'enrichit d'une nouvelle page, riche en émotions et en aventures. L'élu a salué la ténacité et la persévérance de ceux qui ont permis ce transfert. 'On ne va pas au paradis, ça viendra bien assez tôt, mais on va au Jura'.

La conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider a assisté à l'événement à titre personnel. La soirée va se poursuivre avec un banquet, un cortège aux flambeaux et un spectacle son et lumière.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les obsèques de Daniel Brélaz auront lieu la samedi 10 janvier

Les obsèques de Daniel Brélaz auront lieu la samedi 10 janvier

Suisse    Actualisé le 31.12.2025 - 13:46

Jeunesse et collégialité pour la photo 2026 du Conseil fédéral

Jeunesse et collégialité pour la photo 2026 du Conseil fédéral

Suisse    Actualisé le 31.12.2025 - 14:03

La grippe continue de progresser en Suisse

La grippe continue de progresser en Suisse

Suisse    Actualisé le 31.12.2025 - 12:09

Genève commémore la restauration de la République

Genève commémore la restauration de la République

Suisse    Actualisé le 31.12.2025 - 11:10

Articles les plus lus

Genève commémore la restauration de la République

Genève commémore la restauration de la République

Suisse    Actualisé le 31.12.2025 - 11:10

Genève commémore la restauration de la République

Genève commémore la restauration de la République

Suisse    Actualisé le 31.12.2025 - 11:40

La grippe continue de progresser en Suisse

La grippe continue de progresser en Suisse

Suisse    Actualisé le 31.12.2025 - 12:09

Jeunesse et collégialité pour la photo 2026 du Conseil fédéral

Jeunesse et collégialité pour la photo 2026 du Conseil fédéral

Suisse    Actualisé le 31.12.2025 - 14:03

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 30.12.2025 - 22:02

Genève commémore la restauration de la République

Genève commémore la restauration de la République

Suisse    Actualisé le 31.12.2025 - 11:10

Genève commémore la restauration de la République

Genève commémore la restauration de la République

Suisse    Actualisé le 31.12.2025 - 11:40

La grippe continue de progresser en Suisse

La grippe continue de progresser en Suisse

Suisse    Actualisé le 31.12.2025 - 12:09

Un nouveau procureur général à Fribourg dès le 1er janvier

Un nouveau procureur général à Fribourg dès le 1er janvier

Suisse    Actualisé le 30.12.2025 - 10:18

La sécheresse entraîne un risque d’incendie de forêt en altitude

La sécheresse entraîne un risque d’incendie de forêt en altitude

Suisse    Actualisé le 30.12.2025 - 16:18

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 30.12.2025 - 22:02

Genève commémore la restauration de la République

Genève commémore la restauration de la République

Suisse    Actualisé le 31.12.2025 - 11:40