Le lac des Faverges, sur le glacier de la Plaine Morte, se vide

Le lac glaciaire des Faverges, situé au-dessus de la Lenk (BE), se vide depuis vendredi matin. Il y a danger de crue sur les cours d'eau Trübbach et Simme, ont indiqué les autorités par sms.

Le système d'alarme a signalé un abaissement du niveau du lac aux premières heures de la matinée vendredi, écrit la commune de la Lenk sur internet. Le plan d'eau a jusqu'ici baissé d'environ un mètre. Il est donc vraisemblablement en train de se vider.

Cela pourrait entraîner des crues sur les cours d'eau Trübbach et Simme. La population et les visiteurs ont été exhortés à respecter les recommandations. Les domaines de Fluhsee-Tierbergtätli et Rezliberg-Langermatte au-dessus de Lenk ont été fermés.

Le lac des Faverges s'est formé en marge du glacier de la Plaine Morte il y a quelques années. Il se vide presque chaque été. Afin de contrôler l'écoulement, un canal a été creusé dans la glace. Celui-ci était toutefois bouché par les restes de neige de l'hiver. Des travaux de déblayage ont été réalisé ces dernières semaines. Mais le lac n'a pas voulu s'écouler correctement jusqu'à vendredi.

/ATS