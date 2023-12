Le lac de Bienne a atteint son niveau de crue fixé à 430,35 mètres

Le lac de Bienne a atteint dans la nuit de mardi à mercredi le niveau de crue fixé à 430,35 mètres au-dessus du niveau de la mer, selon le portail des dangers naturels du canton de Berne. Il avait déjà débordé à plusieurs endroits mardi.

Le lac de Thoune se rapproche également de la limite des hautes eaux. Mercredi vers 05h00, il n'était qu'à 21 centimètres de la marque du niveau de crue, fixée à 558,30 mètres d'altitude.

Les niveaux des lacs de Brienz (BE), de Neuchâtel et de Morat se situaient quant à eux encore plus d'un mètre en dessous de leur limite de crue.

Trafic perturbé à Genève

A Genève, la fermeture de deux ponts en raison d'une crue de la rivière Arve provoquait mercredi d'importantes perturbations du trafic des Transports publics genevois (tpg). Les lignes 7, 11, 15 et 17 sont concernées, ont indiqué les tpg dans un communiqué.

Des retards sont aussi prévus, compte tenu du trafic attendu, précise le texte. Le Léman Express fonctionne cependant normalement.

La police cantonale de Genève a annoncé mardi soir la fermeture jusqu'à nouvel ordre des ponts du Val d'Arve et des Acacias, tous deux situés sur l'Arve. D'autres ponts risquent d'être fermés et des inondations sont à prévoir, a averti Alertswiss.

Le site d'alerte de l'Office fédéral de la protection de la population préconise de ne pas s'approcher des cours d'eau en crue et d'éviter caves et garages souterrains en cas d'inondations.

/ATS