Le gouvernement valaisan s'offre une séance extra-muros à Lourtier

Le Conseil d'Etat valaisan a décentralisé mercredi sa séance hebdomadaire à Lourtier, afin de témoigner de son soutien à la population du Haut Val de Bagnes. Ce rendez-vous a permis de faire le point sur la gestion des intempéries liées au torrent du Fregnoley.

En compagnie du président de la commune de Val de Bagnes, Fabien Sauthier, et de quelques citoyens, les membres du gouvernement ont évoqué les aides cantonales récemment décidées par le Conseil d'Etat aux acteurs économiques impactés par ces événements naturels. Les premières demandes de soutien ont été réceptionnées.

Ces dossiers sont en cours de traitement auprès du Service de l'économie, du tourisme et de l'innovation, précise le Conseil d'Etat dans un communiqué diffusé mercredi.

Le trafic sur le pont militaire, mis en service au début du mois de juillet, sera interrompu avant l'hiver. Après sa fermeture, la circulation entre Le Fregnoley et Lourtier s'effectuera via le pont fusible qui a été réinstallé.

Travaux en deux phases

Les travaux de construction de la galerie enterrée sur la route Champsec - Lourtier avancent conformément au planning prévu. Ils s'effectuent en deux phases. Les 77 premiers mètres de cet ouvrage seront terminés à la fin 2025, ce qui permettra de dévier le cours du torrent sur la galerie et de créer une zone de dépôt en aval de cette dernière.

Les 25 derniers mètres de cette galerie décidés à la suite des enseignements tirés des laves torrentielles de 2025 pourront alors être construits en toute sécurité et devraient être terminés à l'automne 2026.

Travaux en rive gauche

Parmi les travaux en cours, seule la création d'une nouvelle route d'accès en rive gauche de la Dranse (Champsec – Les Epenays) est effectuée sous la responsabilité de la commune de Val de Bagnes, les autres chantiers sont gérés par l'Etat du Valais.

La plupart des soumissions concernant l'exécution des travaux, le génie civil, les honoraires et le suivi environnemental ont été validées mardi par le Conseil municipal. Reste à adjuger les travaux relatifs au pont. Les coûts estimés pour la création de ce nouvel accès se montent à 3,5 millions de francs.

Etre prêts pour mai 2026

Afin de faire le point sur l'état d'avancement des réfections et des projets connexes aux intempéries du Fregnoley, notamment une explication sur la nouvelle carte de dangers provisoire, le Conseil municipal a prévu trois séances d'informations pour les habitants de Champsec, Lourtier et de Sarreyer entre le 28 octobre et le 3 novembre.

'Nous avons en ligne de mire la période de fonte des neiges où le risque de nouvelles laves est réel. Pour le mois de mai, il nous faut donc nous assurer d'avoir deux voies de communication, soit le pont fusible et la route de la Sasse', résume Fabien Sauthier dans un communiqué.

Des nouvelles pour Sarreyer

Concernant l'axe qui relie Lourtier à Sarreyer, l'emplacement des fondations du futur pont routier a pu être déterminé. L'ouvrage atteindra finalement une portée d'environ 135 mètres contre 10 mètres pour l'ancien pont qui a été emporté. Des travaux préparatoires auront lieu cet automne et la construction devrait débuter au début du printemps 2026.

Sa construction est prévue sur deux ans. Dans l'intervalle, le téléphérique provisoire qui relie Champsec à Sarreyer continuera d'être exploité, tout comme la route du Soleil qui relie Verbier à Sarreyer.

