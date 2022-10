Le génome de la tortue géante des Seychelles séquencé

Des chercheurs zurichois ont entièrement séquencé le génome de la tortue géante des Seychelles. Ces travaux pourraient contribuer à sauver cette espèce menacée, que l'on ne trouve à l'état sauvage que sur l'atoll d'Aldabra, au nord-ouest de Madagascar.

Aldabrachelys gigantea peut largement dépasser les 100 ans et peser plus de 250 kilogrammes. Des individus sont élevés en captivité afin de les réintroduire dans la nature, et c'est pour cela qu'il est important de connaître les caractéristiques génétiques détaillées de l'espèce, a indiqué mercredi l'Université de Zurich (UZH) dans un communiqué.

'Les espèces de tortues étant étroitement apparentées, nos données seront utiles non seulement pour la tortue géante des Seychelles, mais aussi pour la protection de toutes les tortues d'Afrique de l'est et de Madagascar', indique Gözde Çilingir, première auteure de l'étude, citée dans le communiqué.

Le génome de référence est celui de Hermania, une tortue du zoo de Zurich. Il a été comparé à ceux d'une trentaine de tortues sauvages vivant sur l'atoll inhabité d'Aldabra. Les chercheurs ont pu mettre en évidence certaines différences ainsi que des mutations potentiellement dommageables pour l'espèce.

Ces travaux, publiés dans la revue GigaScience, pourraient également être utiles pour l'étude des bases génétiques de la longévité exceptionnelle de cet animal. Certains individus auraient en effet plus de 150 ans.

