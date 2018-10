Le foehn fait monter le thermomètre au Tessin

Le foehn a offert une nuit estivale au Tessin. A Biasca, le thermomètre affichait 23,3 degrés peu après six heures et plus de 22 degrés dans le Val Maggia. Et la journée de mercredi pourrait promettre une belle surprise avec des températures jusqu'à 25 degrés.

Le vent chaud n'a toutefois pas atteint les régions lacustres. Dans la plaine de Magadino, la température n'a pas dépassé les 8 degrés durant la nuit, indique mercredi le service météo de SRF.

Dans les montagnes tessinoises et sur les sommets valaisans et des Grisons, les rafales de vent pourront atteindre 100 km/h. Le soleil sera encore au rendez-vous jeudi et vendredi avant l'arrivée de la pluie et de la neige ce week-end.

/ATS