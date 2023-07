Le feu ravage la façade d'une école primaire à Vernier (GE)

Un incendie a ravagé la façade d'une école primaire à Vernier (GE) dans la nuit de mardi à mercredi. L'établissement accueille 19 classes. Des solutions devront être trouvées d'ici à la rentrée scolaire pour les élèves de l'établissement.

'Nous allons tout faire pour accueillir les enfants, nous n'avons pas le choix et sommes condamnés à réussir', indique mercredi le conseiller administratif de Vernier Martin Staub. L'évaluation des dégâts subis par l'école est en cours. Mais la remise en état du bâtiment ne sera pas possible d'ici à la fin des vacances d'été.

Le feu s'est attaqué à la façade et à l'enveloppe thermique du bâtiment. Les vitres des classes ont explosé et les faux plafonds de deux salles se sont effondrés, précise le porte-parole du Service d'incendie et de secours de Genève (SIS), le lieutenant Nicolas Millot.

Selon la Tribune de Genève, l'école avait récemment été rénovée.

/ATS