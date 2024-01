Le droit de vote à 16 ans ne doit pas être introduit en Suisse

La Suisse ne doit pas introduire le droit de vote à 16 ans. Le sujet divise le Parlement depuis plusieurs années. Le National a décidé en juin de donner suite à une initiative parlementaire en ce sens, contre l'avis de sa commission. Celle-ci persiste à dire non.

Après plusieurs allers-retours entre les Chambres, un projet de loi a été mis en consultation. Les résultats étaient plutôt défavorables, c'est pourquoi la commission des institutions politiques du National voulait classer le dossier. Or les députés, grâce aux voix de la gauche, du PVL et de quelques élus du Centre et du PLR, ont décidé de poursuivre le projet.

Par 15 voix contre 10, la commission maintient son avis et souhaite classer le dossier, indiquent vendredi les services du Parlement. Elle estime notamment qu'il est problématique de définir des âges différents pour le droit de vote et le droit d'éligibilité. Le Parlement nouvellement constitué doit pouvoir se prononcer sur ce principe. Une minorité souhaite au contraire que le plénum se prononce directement sur le projet en détail.

/ATS