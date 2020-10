Le cortège historique de l'Escalade est annulé à Genève

Le cortège historique, qui commémore chaque année à Genève l'Escalade, n'aura pas lieu en raison de la crise sanitaire. La Compagnie 1602 a annoncé jeudi l'annulation de toutes festivités prévues du 11 au 13 décembre en Vieille-Ville.

Les mesures imposées par les autorités obligent le comité de la Compagnie 1602 à renoncer avec grands regrets aux festivités de l'Escalade, indique la Compagnie 1602 jeudi dans un communiqué. L'exiguïté des ruelles, des sites et des esplanades représentent un risque majeur et évident de propagation du virus, qui ne peut être entièrement maîtrisé.

Le cortège historique, point d'orgue des festivités, rassemble plus de 800 figurants en costume d'époque. Il s'agit d'un des plus grands événements de ce genre en Europe. Le cortège attire un public très nombreux tout au long du parcours. La foule est souvent compressée dans les passages serrés.

Selon la Compagnie 1602 qui organise ces festivités, les annulations sont très rares. Le cortège avait une fois été reporté en 1902 dans un climat de grève générale. Il avait été annulé en 1932, suite aux événements tragiques à Plainpalais où treize personnes avaient été tuées lors de la répression d'une manifestation contre une réunion d'extrême droite.

En 2021

La Compagnie 1602 donne rendez-vous aux Genevois du 10 au 12 décembre 2021. En attendant, elle encourage tout le monde à fêter l'Escalade en brisant une marmite en chocolat pour se souvenir du geste héroïque de la Dame Royaume. Cette genevoise avait jeté de sa fenêtre une marmite remplie de soupe aux légumes pour repousser les assaillants envoyés par Charles Emmanuel 1er, duc de Savoie, dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602.

Comme ailleurs, les annulations d'événements et de manifestations se multiplient à Genève. Le marché de Noël n'aura pas lieu et les festivités du Nouvel An passent à la trappe. La course de l'Escalade ainsi que la traditionnelle Coupe de Noël font aussi les frais de la crise sanitaire.

/ATS