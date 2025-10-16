Le contre-projet à l'initiative sur l'inclusion suscite la critique

Le contre-projet à l'initiative sur l'inclusion suscite la critique

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Le contre-projet indirect à l'initiative 'Pour l'égalité des personnes handicapées' (initiative pour l'inclusion) mis en consultation par le Conseil fédéral suscite des critiques. Des améliorations sont nécessaires, selon les organisations des handicapés et les partis.

La Fédération suisse des aveugles et malvoyants (fsa) qualifie le contre-projet d''insuffisant': il manque d'ambition et doit être nettement amélioré. D'autres associations comme Pro Infirmis, Agile et l'Union centrale suisse pour le bien des aveugles sont également critiques.

Du côté des partis, le Centre estime que le Conseil fédéral se concentre presque exclusivement sur l'aspect du logement. De plus, la notion de handicap est trop étroite dans le contre-projet. Le PLR le rejette en raison du manque de soutien des cantons.

Le PS estime que des questions centrales comme l'accès aux transports publics ne sont pas résolues. Enfin, l'UDC estime que les personnes handicapées sont déjà bien soutenues en Suisse.

/ATS
 

