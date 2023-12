Le contre-projet à l'initiative biodiversité enterré

Les Suisses voteront sur l'initiative biodiversité. Le Conseil des Etats a refusé jeudi par 25 voix contre 18 et pour la deuxième fois de proposer un contre-projet du Conseil fédéral. Celui-ci est donc enterré.

'Ce refus est une gifle pour la biodiversité', a regretté Mathilde Crevoisier Crelier (PS/JU). Même allégé, le contre-projet va trop loin et aurait des conséquences importantes notamment sur l'agriculture, le tourisme et la production énergétique, a rappelé Beat Rieder (C/VS) pour la commission.

Le National s'est déjà montré par deux fois favorable au contre-projet. Il ne contient plus de nouvelles exigences envers l'agriculture et se concentre sur la biodiversité dans les villes et les agglomérations.

L'initiative populaire 'Pour l'avenir de notre nature et de notre paysage' exige davantage de surfaces et de fonds publics en faveur de la biodiversité. Tout comme le National, le Conseil des Etats propose par 32 voix contre 12 son rejet.

/ATS