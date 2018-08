Le conseiller aux Etats Fabio Abate ne rempilera pas en 2019

Le conseiller aux Etats PLR Fabio Abate (TI) ne se représentera pas aux élections fédérales de 2019, a annoncé mercredi son parti. Il était entré au Parlement en 2000.

'Ce n'est ni l'enthousiasme ni la détermination qui manquent pour affronter une nouvelle campagne et un nouveau mandat, mais il faut se rendre à l'évidence: cinq législatures sous la Coupole, c'est assez', déclare le Tessinois, 52 ans, cité dans le communiqué.

Fabio Abate avait succédé en 2011 à Dick Marty au Conseil des Etats. Durant les 11 années précédentes, il avait siégé au Conseil national. Cet avocat et notaire s'est spécialisé dans les questions financières et juridiques. De 2007 à 2009, au plus fort de la crise financière mondiale, il a présidé la commission des finances du National.

Il s'est également beaucoup engagé pour les intérêts de 'l'italianità' à Berne et l'amélioration des relations entre la capitale fédérale et le Tessin, écrit le PLR tessinois.

Actuellement, le Locarnais est membre de la commission des affaires juridiques, de la commission des institutions politiques, de la commission des finances et de la commission de rédaction qu'il a présidée de 2015 à 2017. Il est aussi vice-président de la délégation pour les relations avec le Parlement italien.

