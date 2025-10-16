Le comité pour un service citoyen défend son initiative

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Le comité derrière l'initiative pour un service citoyen a défendu son texte jeudi face à la presse, malgré des irrégularités qu'il a signalées lundi, prenant le risque de repousser le vote prévu le 30 novembre. Celui-ci promet d'être serré, selon un premier sondage.

Le service citoyen apporte 'enfin une solution concrète' au manque d'effectifs au sein l'armée et de la protection civile, a martelé le comité composé de politiciens de gauche et de droite. L'initiative 'Pour une Suisse qui s'engage' veut que tous les jeunes, tous genres confondus, s'engagent.

Un doute a été jeté sur la date de la votation en début de semaine. Le comité exige des corrections dans le livret de vote de la Confédération et a déposé un recours. La votation, prévue le 30 novembre, pourrait donc être repoussée.

Une étude publiée l'année dernière par Kampagnenforum montrait que le livret de vote était décisif dans l'issue d'un scrutin. Pour l'heure, un tout petit oui se dessine en faveur de l'initiative populaire, selon un premier sondage publié mercredi.

/ATS
 

