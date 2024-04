Le changement climatique nuit à la santé

Le changement climatique nuit au système immunitaire. Une nouvelle étude à laquelle la Suisse a participé montre que le réchauffement, la pollution de l'air et le recul de la biodiversité renforcent les problèmes de santé, comme l'asthme, les allergies ou le cancer.

'Le changement climatique représente une menace existentielle pour la santé des hommes, des animaux et de l'écosystème dans son ensemble', écrit l'équipe de recherche dans l'étude publiée jeudi dans la revue spécialisée 'Frontiers in Science'.

Le recul de la biodiversité et l'urbanisation croissante réduisent les effets positifs de l'environnement, selon les chercheurs. Le système immunitaire ne peut ainsi plus se développer correctement. Dans le même temps, les gens sont davantage exposés à des nuisances comme par exemple l'augmentation des pollens et la fumée des incendies de forêt.

Ces changements sont les principales causes de l'augmentation des allergies, de l'asthme, du cancer et d'autres maladies immunitaires, selon cette étude internationale.

