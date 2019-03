Le carnaval de Lucerne s'est achevé mercredi au petit matin

Le carnaval de Lucerne, deuxième de Suisse en affluence, s'est terminé dans la nuit de mardi à mercredi. Après le cortège des formations de Guggenmusik, les carnavaliers ont festoyé une dernière fois. Le retour de la 'cinquième saison' est agendée au 20 février 2020.

Le cortège des joueurs de Guggenmusik constituait le troisième des principaux évènements du carnaval de Lucerne, après le grand cortège d'ouverture, jeudi dernier, et celui de lundi. Ces derniers avaient attiré 60'000 spectateurs au total. Mardi soir, environ 80 formations ont déambulé à travers la vieille ville dans une cacophonie générale.

L'attente jusqu'à la prochaine édition durera moins d'un an. Dans les cantons catholiques, le début du carnaval précède toujours Pâques de sept semaines et demie, soit la période du carême. Or l'an prochain, Pâques aura lieu lieu une dizaine de jours plus tôt que cette année.

Dès lundi prochain, ce sera au tour des Bâlois de célébrer leur carnaval, le plus grand de Suisse. Les festivités dureront trois jours, 'les trois plus beaux jours de l'année'. Elles commenceront à 04h00 à travers le traditionnel 'Morgestraich', le défilé de lanternes satiriques au son des fifres.

/ATS