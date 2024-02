Le carnaval de Bâle débute par le traditionnel Morgenstreich

Lundi, à quatre heures précises, l'éclairage public s'est éteint dans le centre-ville de Bâle. Le message des tambours-majors 'Morgestraich - en avant, marche !' a été suivi d'innombrables sons de tambours et de fifres, accompagnés de lanternes.

Le carnaval de trois jours a commencé à Bâle avec le Morgenstreich. Comme le veut la tradition, c'est la marche du même nom qui marque le début du Morgenstreich. Pour la première fois, les grandes lanternes tirées ou portées par les nombreuses cliques apparaissent également. Beaucoup d'entre elles sont consacrées au thème de l'intelligence artificielle.

Le matin, seuls les tambours, les fifres et les présentateurs portent un costume 'Charivari', c'est-à-dire un masque individuel. L'après-midi, les cliques présentent non seulement leur lanterne, mais aussi leurs costumes de cortège et des accessoires adaptés à leur thématique. Lors du cortège, les guggenmusiks, les cliques de chars et les 'chaisen' (carrosses) les rejoignent.

/ATS