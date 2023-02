Le carnaval de Bâle a débuté avec le « Morgestraich »

Le carnaval de Bâle a débuté lundi avec le traditionnel 'Morgestraich'. A 04h00 précises, les lumières de la ville se sont éteintes et les cliques ont commencé à déambuler avec leurs grandes lanternes dans les rues de la cité rhénane.

Des dizaines de milliers de personnes ont assisté au début du carnaval. Le coup d'envoi a été donné par les tambours-majors des cliques: 'Morgestraich, vorwärts marsch!' ('Morgestraich, en avant marche!').

La fête a été lancée par un temps sec, mais froid. Le thème le plus souvent choisi cette année est le climat. Une soixantaine de cliques traitent de problèmes liés à l'environnement. Parmi les sujets internationaux, on trouve la guerre en Ukraine et la mort de la reine Elisabeth d'Angleterre.

Cette année, le carnaval retrouve son programme complet. L'année dernière, il n'y avait pas eu de cortège en raison de la pandémie. Les éditions 2020 et 2021 avaient été annulées à cause du Covid-19.

La fête se poursuit jusque dans la nuit de mercredi à jeudi. Le carnaval de Bâle est le plus important de Suisse. Il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2017.

