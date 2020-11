Le canton de Vaud prononce l'état de nécessité: musées, cinémas, salles de théâtre, de sport, fitness, restaurants seront fermés dès mercredi 17h00 et jusqu'au 30 novembre. Les commerces restent ouverts.

Les réunions publiques et privées sont autorisées jusqu'à 5 personnes. Les écoles, crèches et garderies resteront ouvertes, ainsi que les entreprises de soins à la personne, a annoncé mardi la présidente du gouvernement vaudois Nuria Gorrite. Le sport pour les enfants jusqu'à 16 ans constitue une autre exception.

Le port du masque est généralisé dans les espaces clos, a-t-elle poursuivi, invitant la population à limiter les contacts. Dès mercredi et d'ici lundi, le télétravail devra se généraliser dans les administrations publiques et partout où c'est possible dans le secteur privé.

Contrôles stricts

Tous les commerces restent ouverts, ainsi que les bibliothèques, moyennant des plans de protection. Si les restaurants, bars, buvettes vont fermer leurs portes, les hôtels restent ouverts, tout comme leurs restaurants pour leurs résidents, a expliqué Philippe Leuba, conseiller d'Etat en charge de l'économie.

Les cantines scolaires ou d'entreprise seront accessibles, mais pas à des personnes extérieures. Les classes de l'école obligatoire et post-obligatoire restent ouvertes.

Des contrôles quotidiens seront effectués dans les commerces et sur les chantiers, a ajouté Béatrice Métraux, en charge de la sécurité. Une amende jusqu'à 10'000 francs pourra être prononcée par la police du commerce. Si les prescriptions cantonales ne sont pas respectées, le commerce risque la fermeture.

Les manifestations politiques sont interdites, a ajouté Mme Métraux. Ce n'est pas tolérable alors que tant d'efforts sont demandés à la population.

Protection civile mobilisée

La protection civile est mobilisée pour le traçage, en soins intensifs dans les hôpitaux et auprès des EMS. Une demande de renfort de 90 soldats sanitaires a été adressée à l'armée.

Côté santé, le CHUV accueille 173 cas Covid. La progression moyenne des hospitalisations est de 8 à 9% par jour, a constaté Philippe Eckert, directeur général du CHUV. Dès jeudi, la capacité en lits de soins intensifs passera à 73 contre 35 actuellement et des transferts seront possibles vers la Suisse alémanique.

/ATS