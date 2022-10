Le canton de Fribourg publie une liste de 92 sites « remarquables »

Un inventaire des géotopes d’importance cantonale recense 92 sites remarquables qui reflètent la diversité géologique et la richesse géomorphologique du canton de Fribourg. Le Service des forêts et de la nature (SFN) vient de publier l'étude de base.

La liste sera soumise à consultation publique lors de la prochaine modification du plan directeur cantonal (PDCant). La loi de 2014 sur la protection de la nature et du paysage confie au canton la tâche de fixer des principes généraux de protection pour les catégories de géotopes et de désigner des objets d’importance cantonale.

L’inventaire des géotopes d’importance cantonale (GIC) a été réalisé entre 2017 et 2021 à l’Université de Fribourg, en collaboration avec la section nature et paysage du SFN. Il est donc composé de 92 fiches d’objets ainsi que d’un rapport explicatif, des documents désormais disponibles sur le site internet du SFN.

L’inventaire des GIC est une étude de base au sens de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire. Son contenu est, pour l’heure, indicatif et non contraignant. Les géotopes constituent des éléments remarquables du patrimoine naturel et paysager, relève le SFN dans son communiqué.

Patrimoine à protéger

Objets d’études des sciences de la Terre, les géotopes représentent aussi des lieux d’un grand intérêt didactique, propices à la transmission des connaissances scientifiques au plus grand nombre. La plupart cumulent également des qualités additionnelles qui dépassent le strict cadre des géosciences.

Ces qualités se trouvent sous la forme d'intérêts culturel, religieux, historique, socio-économique ou touristique. Ces lieux singuliers font partie des paysages et caractérisent leurs traits principaux. Ils favorisent par ailleurs la biodiversité en offrant des conditions de vie particulières pour la faune et la flore.

Pour toutes ces raisons, les géotopes devraient être conservés pour la postérité et protégés des actions qui portent préjudice à leur intégrité, leur structure, leur forme ou leur dynamique naturelle. La sauvegarde des géotopes passe également par leur mise en valeur et une sensibilisation du public.

Consultation publique

A l'occasion d'une prochaine modification, les géotopes d’importance cantonale ainsi que leurs dispositions de protection figureront donc au PDCant. Les communes, les partis politiques, les associations et les citoyens seront alors invités à se prononcer sur la liste des GIC dans le cadre d’une consultation publique.

Pour mémoire, les géotopes constituent des portions de territoire dotées d'une valeur pour les sciences de la Terre. Ils apportent des informations clés sur les événements rencontrées par la Terre au cours des temps géologiques, explique le SFN dans son communiqué.

Les sites témoignent des forces tectoniques à l’origine des montagnes, documentent l’histoire des roches et de la vie et renseignent sur les fluctuations climatiques passées. Les géotopes, actifs permettent quant à eux d’observer les forces de la nature et d’étudier les processus géomorphologiques façonnant les paysages.

Le choix de la liste finale, à inscrire dans le cadre de la loi sur la protection de la nature et du paysage, reviendra au Conseil d’Etat, via le PDcant. Il intégrera les retours d'une mise à l’enquête qui pourrait se dérouler en 2023. Les auteurs de l'étude espèrent une validation des 92 objets, fruits déjà d’un compromis.

/ATS