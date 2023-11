Le canton de Fribourg est confronté à une précarité croissante

Le canton de Fribourg connaît une précarité croissante. Le taux de pauvreté stable de 2,2% masque des chiffres absolus en hausse, croissance démographique oblige. Une partie de la population exposée ne fait appel à aucun soutien, constate un rapport.

'La précarité cachée démontre l'importance d'un suivi régulier de la situation sociale', a relevé vendredi le conseiller d'Etat Philippe Demierre, en charge des affaires sociales. Il s'agit ensuite d'adapter les mesures et la nécessaire complémentarité entre associations de soutien aux plus démunis et institutions publiques.

'La pauvreté intègre un déficit dans le logement, la nourriture, la santé, la formation, le travail et les contacts sociaux', a-t-il dit. La référence de 2019 signale que tant le nombre de personnes que le nombre de ménages en situation de pauvreté ont augmenté depuis le dernier rapport de 2016 comprenant des données de 2011.

La loi sur l'aide sociale sera révisée. Elle passera devant le Grand Conseil dans quelques mois.

/ATS