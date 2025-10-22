Le canton de Fribourg commencera l'année 2026 sans budget adopté par le Grand Conseil, en raison de l'annonce d'une demande de référendum contre la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE). Le Conseil d'Etat fixe la probable votation au 26 avril prochain.

Le référendum, lancé par la gauche et les syndicats, 'rend caduc le projet de budget 2026 déposé au Grand Conseil par le Conseil d'Etat, a indiqué mercredi ce dernier. Ce projet n'est donc plus conforme à l'exigence d'équilibre posée par la Constitution.

En cas d'aboutissement du référendum, l'exécutif a d'ores et déjà fixé la date de votation au 26 avril 2026. En conséquence, le canton de Fribourg entamera le prochain exercice sans budget adopté. Et cette situation perdurera 'jusqu'à droit connu', selon le communiqué.

Dans l'immédiat, le Conseil d'Etat a retiré le projet de budget 2026 qui devait être soumis aux députés en novembre. Il ne présentera en outre pas de copie 'adaptée' avant de connaître l'issue du référendum. La LAFE porte sur 405 millions entre 2026 et 2028.

/ATS