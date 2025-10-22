Le canton de Fribourg commencera l'année 2026 sans budget

Le canton de Fribourg commencera l'année 2026 sans budget adopté par le Grand Conseil, en raison ...
Le canton de Fribourg commencera l'année 2026 sans budget

Le canton de Fribourg commencera l'année 2026 sans budget

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le canton de Fribourg commencera l'année 2026 sans budget adopté par le Grand Conseil, en raison de l'annonce d'une demande de référendum contre la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE). Le Conseil d'Etat fixe la probable votation au 26 avril prochain.

Le référendum, lancé par la gauche et les syndicats, 'rend caduc le projet de budget 2026 déposé au Grand Conseil par le Conseil d'Etat, a indiqué mercredi ce dernier. Ce projet n'est donc plus conforme à l'exigence d'équilibre posée par la Constitution.

En cas d'aboutissement du référendum, l'exécutif a d'ores et déjà fixé la date de votation au 26 avril 2026. En conséquence, le canton de Fribourg entamera le prochain exercice sans budget adopté. Et cette situation perdurera 'jusqu'à droit connu', selon le communiqué.

Dans l'immédiat, le Conseil d'Etat a retiré le projet de budget 2026 qui devait être soumis aux députés en novembre. Il ne présentera en outre pas de copie 'adaptée' avant de connaître l'issue du référendum. La LAFE porte sur 405 millions entre 2026 et 2028.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le port du voile reste autorisé pour les enfants à l'école

Le port du voile reste autorisé pour les enfants à l'école

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 12:27

Renforcer l'aide aux victimes de violences sexuelles en Suisse

Renforcer l'aide aux victimes de violences sexuelles en Suisse

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 11:05

La PSA s'inquiète du nombre d'animaux abandonnés

La PSA s'inquiète du nombre d'animaux abandonnés

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 11:01

La Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

La Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 06:03

Articles les plus lus

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 21.10.2025 - 21:55

La Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

La Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 06:03

La PSA s'inquiète du nombre d'animaux abandonnés

La PSA s'inquiète du nombre d'animaux abandonnés

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 11:01

Renforcer l'aide aux victimes de violences sexuelles en Suisse

Renforcer l'aide aux victimes de violences sexuelles en Suisse

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 11:05

Gourvernement JU: le PS lance trois candidats pour le deuxième tour

Gourvernement JU: le PS lance trois candidats pour le deuxième tour

Suisse    Actualisé le 21.10.2025 - 21:39

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 21.10.2025 - 21:55

La Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

La Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 06:03

La PSA s'inquiète du nombre d'animaux abandonnés

La PSA s'inquiète du nombre d'animaux abandonnés

Suisse    Actualisé le 22.10.2025 - 11:01