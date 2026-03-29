Le camp bourgeois reste majoritaire au gouvernement bernois
Le gouvernement bernois conserve sa majorité bourgeoise. Il comptera pour la prochaine législature ...
RTN
Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE
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