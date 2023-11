Le Zurichois Brian est sorti de prison vendredi matin

Brian, le détenu le plus médiatisé de Suisse, est sorti de prison vendredi matin à Zurich après sept ans de détention. Proches et avocats du jeune homme âgé de 28 ans doivent maintenant lui trouver un logement et fixer une structure quotidienne pour l'encadrer.

Une vingtaine de photographes et journalistes étaient présents à Zurich lorsque Brian est sorti de la prison peu avant 10h00. Le jeune homme s'est présenté devant les médias et a accepté de répondre à des questions. 'Je suis heureux', a déclaré le jeune homme. 'Je vais d'abord aller manger avec mes avocats et ma famille', a-t-il ajouté en souriant.

Brian a été condamné mercredi à deux ans et demi d'incarcération pour des délits commis en dans la prison de Pöschwies (ZH) entre 2018 et 2022. Il y était détenu en isolement. Les juges ont écarté la possibilité de le maintenir en détention de sûreté en raison de son bon comportement depuis qu'il n'est plus à Pöschwies. De plus, Brian a déjà purgé une part importante de la nouvelle peine infligée.

Mercredi, les avocats du jeune homme ont lancé un appel aux médias dont la couverture du cas a 'marqué profondément' leur client dans son évolution 'en projetant l'image d'un monstre sur lui'. Ils ont appelé les médias à la 'retenue' et à leur 'responsabilité' afin que 'la chance donnée désormais à Brian ne soit pas assombrie aussitôt par une vague d'indignation'.

