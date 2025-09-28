Le Vert Nicolas Walder en tête au premier tour

Le Vert Nicolas Walder pointe dimanche en tête lors du premier tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat genevois. Selon des résultats provisoires basés sur 95% des bulletins rentrés, le candidat écologiste devance l'UDC Lionel Dugerdil.

Le conseiller national écologiste Nicolas Walder obtient 29'910 voix. Il est suivi par l'UDC Lionel Dugerdil (25'610 voix), qui est parti avec le soutien du PLR. Le candidat du Centre et des Vert'libéraux Xavier Magnin est distancé en troisième position avec 19'164 suffrages.

Vient ensuite le MCG Maikl Gerzner (6960 voix), tout près de Rémy Pagani de l'Union populaire (6831 voix). Les cinq candidats indépendants sont loin derrière. Etant donné qu'aucun candidat n'atteindra la majorité absolue, un deuxième tour aura lieu le 19 octobre.

/ATS