Le Vert Antonio Hodgers quitte la « politique électorale »

Le conseiller d'Etat Vert Antonio Hodgers quittera le gouvernement genevois en automne, douze ans après y être entré. Ce surdoué de la politique a été élu au Grand Conseil en 1997, à 21 ans, puis au Conseil national dix ans plus tard.

'Cela fait 28 ans que je suis élu par le peuple genevois', a rappelé le magistrat de 49 ans mercredi devant les médias, après avoir annoncé sa démission au collège gouvernemental. Le Vert affirme quitter la 'politique électorale', mais que sa passion pour la politique est 'intacte'. Réélu pour un troisième mandat en 2023, il estime avoir accompli l'essentiel des réformes qu'il voulait mener.

Antonio Hodgers est arrivé à la conclusion que 'c'est malsain de rester pour rester'. 'Le pouvoir n'est pas une fin en soi, c'est un objectif', a-t-il souligné. La décision de quitter l'exécutif en cours de législature était claire pour lui depuis des mois, mais il a voulu attendre la fin des élections municipales genevoises pour ne pas perturber le processus.

'La politique isole. La charge mentale est permanente', a commenté l'écologiste, qui souhaite pouvoir donner plus d'attention à sa famille et ses amis. Très ému, Antonio Hodgers a déclaré avoir 'un énorme sentiment de reconnaissance' à l'égard de Genève, canton qui l'a accueilli comme requérant d'asile en 1981, alors qu'il ne parlait pas français, et où il s'est naturalisé en 1990.

